В Санкт-Петербурге написали диктант на коми языке

В преддверии Международного дня родного языка в Представительстве Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации прошел всеобщий диктант на коми языке. К общереспубликанской образовательной акции, которая проходит в городах и районах республики, подключились члены Санкт-Петербургского коми землячества «Неватас», студенты высших учебных заведений Санкт-Петербурга, уроженцы Республики Коми и коллектив самодеятельного ансамбля коми песни «Дзоридз».

Неслучайными гостями мероприятия стали Директор Фундаментальной библиотеки Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Натела Квелидзе-Кузнецова и ее заместитель Светлана Морозова. Университет, в котором обучаются около 400 студентов из Республики Коми, много делает для изучения и популяризации культуры народов севера.

Перед началом диктанта заместитель представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе РФ Олег Беляков передал в фонд университетской библиотеки набор книг с трудами Питирима Сорокина, изданных центром «Наследие». Он сказал: «Обращение к родному языку и культуре неизбежно приводит к именам тех земляков, которые прославили Коми край. Питирим Сорокин – один из этих людей. Мы знаем его не только, как выдающегося ученого-социолога. Он был активным участником общественной жизни дореволюционной России. С этой точки зрения в год 100-летия октябрьской революции 1917 года, его работы могут много дать студентам-историкам, обществоведам, социологам для понимания и оценки событий вековой давности. Мы с удовольствием передаем эти книги, изданные в Республике Коми, Педагогическому университету, который является нашим ведущим партнером среди ВУЗов Петербурга».

«Значение трудов Питирима Сорокина велико. В наших фондах хранится более трех с половиной миллионов изданий и документов. И эта коллекция книг – одна из жемчужин, из которых складывается ожерелье. Очень хотелось бы, чтобы эти замечательные книги дошли до читателя. В свою очередь я приглашаю всех присутствующих к нам в библиотеку», – отметила Натела Квелидзе-Кузнецова.

В этом году в Санкт-Петербурге, как и в республике, диктант прошел в третий раз, поэтому в зале собрались те, кого можно назвать традиционными участниками акции, и те, кто решил проверить себя впервые.

«Я уже третий раз пишу диктант в Представительстве. Радует, что с каждым годом проверить свои знания приходит больше молодежи. Если в прошлом году было всего несколько человек, то сегодня это большая часть участников. Здорово, что молодое поколение стремится не забывать свою родную речь, родной язык и культуру! Мне было очень приятно сегодня пообщаться с земляками на коми языке», – поделилась впечатлениями руководитель ансамбля коми песни «Дзоридз» Надежда Барулькина.

«В диктанте я приняла участие впервые. Очень понравилось, на мой взгляд, текст не сложный и диктовали его очень доходчиво. Для меня коми – родной язык. В моей семье все на нем говорят. И даже здесь, в Санкт-Петербурге, я живу в общежитии с девочкой, которая также его знает. Кроме того, у меня очень много друзей, владеющих языком. С мамой я каждый день созваниваюсь и говорю на коми языке. Я считаю, что это очень важно именно для молодежи. Ведь мы носители уникальной культуры, уникального языка. И наш долг – передать знания нашим детям», – отметила студентка Российского государственного университета им. А.И. Герцена Светлана Алибурда.

Запись В Санкт-Петербурге написали диктант на коми языке впервые появилась Газета Коми.