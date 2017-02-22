Лесопромышленный кластер Республики Коми включён в реестр Минпромторга России.

В соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 22 февраля 2017 года №511, лесопромышленный кластер Республики Коми и Союз лесопромышленников Республики Коми [специализированная организация лесопромышленного кластера Республики Коми - Прим.] подтвердили соответствие требованиям, предъявляемым Правительством России к промышленным кластерам для применения к ним мер стимулирования. В ближайшие дни лесопромышленный кластер Республики Коми и Союз лесопромышленников Республики Коми будут внесены в федеральный реестр промышленных кластеров. Напомним, работа по включению промышленных кластеров Республики Коми в федеральный реестр была организована по поручению Главы Республики Коми Сергея Гапликова. В ходе рабочей встречи с директором Ассоциации кластеров и технопарков Андреем Шпиленко руководитель региона поручил Правительству республики активизировать усилия по участию предприятий в данной программе. «Первый этап - работа по включению лесопромышленного кластера Республики Коми в федеральный реестр - завершён. Работа была непростой, тем ценнее полученный нами опыт. Теперь мы переходим ко второму этапу - непосредственно к реализации кластерных проектов, в том числе с возможностью привлечения федерального финансирования - у участников кластера в Республике Коми появляется возможность подавать свои заявки на получение соответствующей поддержки», - прокомментировал заместитель Председателя Правительства региона - министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Николай Герасимов. Официальный статус промышленного кластера, подтверждённый Минпромторга России, даёт его участникам возможность получения господдержки на реализацию совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения [компенсация до 50% затрат, понесённых на развитие производства, в том числе - проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, возмещение части лизинговых затрат на приобретение оборудования и другие направления - Прим.].