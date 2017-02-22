«Служение Родине — почётная обязанность каждого мужчины»

Руководитель Администрации Главы Республики Коми Михаил Порядин поздравил российских военнослужащих и ветеранов войны, вооружённых сил и локальных конфликтов с Днём защитника Отечества. Торжественное собрание по случаю праздника прошло сегодня в Государственном академическом театре драмы имени Виктора Савина. Зачитывая поздравительный адрес от имени Главы Республики Коми Сергея Гапликова, М.Порядин отметил, что День защитника Отечества символизирует мужество, стойкость и патриотизм народов России, олицетворяет славу и доблесть российской армии. «История Вооружённых Сил нашего государства знает немало ярких примеров мужества и отваги воинов, которые защищали родную землю, проявляя бесстрашие и героизм во имя свободы и независимости нашего Отечества. Служение Родине было и остаётся почётной обязанностью каждого гражданина, каждого мужчины, каждого защитника. И нынешнее поколение защитников Отечества добросовестно выполняет служебные задачи, - отметил Михаил Порядин. - На этих примерах мы должны воспитывать нашу молодёжь. Чтобы, если возникнет беда, каждый мужчина мог встать на защиту нашей великой Родины. А в мирное время - оберегать покой и счастье своей семьи, своих близких, сделать всё для процветания родной страны. Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с праздником всех мужественных и сильных духом людей, всех защитников Отечества! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья и мирного неба над головой!» Руководитель Администрации Главы Республики Коми вручил знаки отличия «За безупречную службу Республике Коми» военному комиссару Сысольского, Койгородского и Прилузского районов Александру Беляеву, а также начальнику отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Республики Коми Владимиру Осипенко. Благодарности Главы Республики Коми объявлены врачу-оториноларингологу, члену военно-врачебной комиссии отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Республики Коми Ивану Собашникову и старшему помощнику начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата города Сыктывкар, Сыктывдинского и Корткеросского районов Республики Коми Павлу Смольникову. В завершение торжественного собрания, посвящённого Дню защитника Отечества, на сцене театра выступили с концертными номерами артисты и творческие коллективы Республики Коми.