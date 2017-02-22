В Республике Коми создана комиссия по оценке результатов деятельности государственных предприятий

Основной задачей работы балансовой комиссии станет рассмотрение результатов деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Республики Коми, и государственных унитарных предприятий республики. Данное работа позволит усовершенствовать систему управления акционерными обществами и государственными предприятиями в рамках задач, поставленных Главой региона Сергеем Гапликовым. В состав комиссии под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми Ларисы Максимовой вошли представители органов исполнительной власти Республики Коми, осуществляющие организационно-методическое руководство за деятельностью акционерных обществ и государственных унитарных предприятий региона, а также члены общественного совета при Минимущества Республики Коми, которому поручено координировать деятельность комиссии.