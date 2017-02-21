Размер тарифа на проезд в автобусе в Сыктывкаре будет определён на основании документально подтвержденных и экономически обоснованных затрат

Стоимость одной поездки не превысит 25 рублей. В настоящее время Минстрой Республики Коми по поручению Главы региона Сергея Гапликова прорабатывает вопрос по недопущению резкого роста тарифа на пассажирские перевозки на территории города Сыктывкара. Напомним, как заявил 16 февраля на пресс-конференции Глава Республики Коми Сергей Гапликов, резкого роста стоимости проезда удастся избежать, несмотря на понесенные расходы на обновление пассажирского автопарка в Сыктывкаре и необходимость выполнения требований безопасности на транспорте. Принятое решение позволило существенно ограничить размер увеличения стоимости проезда. Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми отклонило ранее поданное заявление от ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» на установление тарифа на перевозки пассажиров в Сыктывкаре в связи отсутствием отдельных документов. При этом перевозчик вправе повторно обратиться в Минстрой Коми с тарифной заявкой. ***При установлении тарифов на пассажирские перевозки министерство учитывает затраты на эксплуатацию и содержание автобусов: стоимость ГСМ, шин, запчастей, технического обслуживания, ремонта, оплату труда водителей и кондукторов. Также берутся во внимание расходы на обновление автопарка, уровень инфляции. При этом тариф рассчитывается исходя из необходимости полноценного обслуживания всех маршрутов регулярных перевозок, выполняемых заявителем. С 1 января 2015 года на территории МО ГО «Сыктывкар» действует тариф на перевозки пассажиров в городском сообщении в размере 20 рублей за 1 поездку. Тариф установлен приказом Службы Республики Коми по тарифам от 08 декабря 2014годп №82/1.