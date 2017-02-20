Руководитель Администрации Главы Республики Коми Михаил Порядин провёл приём граждан по личным вопросам

Среди вопросов, по которым обращались граждане: содействие в трудоустройстве, подготовка кадров для литературно-художественных журналов, возможность дополнительного финансирования издания детской и социально-значимой литературы, а также предложения по созданию фото- и видеоматериалов к 100-летию Республики Коми. Так председатель Коми регионального отделения Союза писателей России Елена Козлова обратилась с предложением увеличить государственную поддержку на выпуск социально-значимой литературы, отметив, что данные издания широко востребованы в детских дошкольных учреждениях и начальной школе. При этом существующие книжные фонды представлены книгами ранних лет выпуска Руководитель Администрации Главы Республики Коми рассказал о принципах господдержки, напомнив, что выбор литературы, планируемой к изданию, проходит на конкурсной основе. Это позволяет выпускать действительно интересные и востребованные книги. При этом на выпуск детской литературы в общем объёме государственной поддержки предусматривается более половины всех средств. Михаил Порядин отметил, что вопрос увеличения бюджетного фонда, выделяемого на эти цели, является одним из наиболее значимых и будет рассматриваться при любой возможности выделения дополнительных средств или их перераспределения. Кроме того, к Руководителю Администрации Главы Республики Коми обратились активисты совета ветеранов-журналистов Республики Коми с предложением поддержать проект, посвящённый 100-летию Республики Коми и 100-летию ВЛКСМ. Мария Кузьмина отметила огромный вклад, который внесли комсомольцы в социально-экономическое развитие Республики Коми: «Мы были теми, кто видел и принимал активное участие в создании новых городов и предприятий. Комсомольцы трудились на многих стройках, и мы предлагаем, чтобы в рамках векового юбилея республики, этим страницам истории было уделено достойное внимание». Михаил Порядин поддержал предложение, дав поручение Администрации проработать совместно с заинтересованными лицами возможность реализации проекта и оказать необходимую организационную поддержку.