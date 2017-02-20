По традиции народные гуляния пройдут на Стефановской площади. Старт празднованию будет дан в 12:00 часов. Зрителей ожидают конкурсы и развлечения, которые будут организованы сразу на нескольких площадках. Так, взрослые горожане смогут померяться силами в спортивных и национальных забавах.

Самые маленькие сыктывкарцы с удовольствием покатаются на качелях и каруселях. Тем временем возле главпочтамта будут функционировать торговые ряды, посетив которые горожане смогут полакомиться вкусной выпечкой и, непременно, блинами. Праздничное настроение жителям и гостям города подарят танцевальные и музыкальные коллективы.

Программа праздника «Широкая Масленица» в Сыктывкаре:

Дата проведения: 26 февраля 2017 года.

Место проведения: Стефановская площадь, г. Сыктывкар.

12:00 – начало праздничных мероприятий, конкурсы и развлечения на нескольких площадках.

13:00 – всех желающих будут ждать на традиционном конкурсе покорения столба.

15:00 – состоится подведение итогов ежегодного конкурса на лучшее чучело Масленицы, в этом году за звание победителя поборются около 30 участников.

15:30 – один из главных моментов празднования – сжигание центрального чучела масленицы.

По сообщению администрации Сыктывкара

Запись «Широкая Масленица» – 2017 в Сыктывкаре: программа мероприятий впервые появилась Газета Коми.