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Сбор-старт активистов состоялся!

20.02.2017   Новости Коми
17 февраля мы стали свидетелями торжественного открытия сбора - старта активистов Детского Движения Удоры, посвященной теме развития Российского движения школьников

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