Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Республики Коми не превысит 2,89 рубля за квадратный метр

По поручению Главы Республики Коми Сергея Гапликова, Правительство региона уменьшило ранее предлагаемый размер взноса. Соответствующее постановление Правительства Республики Коми вступает в силу с 1 марта 2017 года. В результате индексации минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми изменится от 9 до 12 копеек за квадратный метр. >Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, на 2015 - 2017 годы № п/п Наименование муниципального образования Минимальный размер взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома по годам (в рублях) 2015 год 2016 год 2017 год 1. Муниципальное образование городского округа "Сыктывкар" 2,10 2,24 2,33 2. Муниципальное образование городского округа "Инта" 2,44 2,60 2,71 3. Муниципальное образование муниципального района "Печора" 2,29 2,44 2,54 4. Муниципальное образование городского округа "Усинск" 2,60 2,77 2,89 5. Муниципальное образование городского округа "Ухта" 2,18 2,32 2,42 6. Муниципальное образование городского округа "Воркута" 2,52 2,69 2,80 7. Муниципальное образование городского округа "Вуктыл" 2,50 2,67 2,78 8. Муниципальное образование муниципального района "Сосногорск" 2,16 2,30 2,40 9. Муниципальное образование муниципального района "Ижемский" 2,48 2,64 2,75 10. Муниципальное образование муниципального района "Княжпогостский" 2,16 2,30 2,40 11. Муниципальное образование муниципального района "Койгородский" 2,23 2,38 2,48 12. Муниципальное образование муниципального района "Корткеросский" 2,16 2,30 2,40 13. Муниципальное образование муниципального района "Прилузский" 2,29 2,44 2,54 14. Муниципальное образование муниципального района "Сыктывдинский" 2,10 2,24 2,33 15. Муниципальное образование муниципального района "Усть-Куломский" 2,25 2,40 2,50 16. Муниципальное образование муниципального района "Сысольский" 2,18 2,32 2,42 17. Муниципальное образование муниципального района "Усть-Вымский" 2,16 2,30 2,40 18. Муниципальное образование муниципального района "Удорский" 2,36 2,52 2,63 19. Муниципальное образование муниципального района "Усть-Цилемский" 2,52 2,69 2,80 20. Муниципальное образование муниципального района "Троицко-Печорский" 2,29 2,44 2,54