Лыжник из Республики Коми Андрей Некрасов завоевал очередную медаль на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходит в Турции. К копилке наград спортсмена, в которой было два золота и одно серебро, добавилась еще одна награда высшей пробы.

Как рассказал тренер юношеской и юниорской сборной Республики Коми Алексей Филиппов, 17 февраля в программе соревнований была смешанная эстафета (два юноши и две девушки в составе команды).

Сборная России в составе Андрея Некрасова, Андрея Кузнецова, Андрея Кучева и Кристины Кусковой уверенно выиграла гонку. Второе место у команды Финляндии. Третьими стали французы.

Теперь в планах у молодого спортсмена возвращение в Россию, а затем финал всероссийской спартакиады учащихся.

По сообщению минспорта Коми

Запись Лыжник Андрей Некрасов завоевал третье золото Европейского юношеского олимпийского фестиваля впервые появилась Газета Коми.