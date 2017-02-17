В Сыктывкаре стартовал спортивно-патриотический конкурс “Служу России”

В рамках месячника спортивно-патриотической работы в Сыктывкаре стартовал ежегодный городской спортивно-патриотический конкурс “Служу России”. Торжественное открытие прошло в стенах сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа им И.А. Куратова и собрало более ста студентов образовательных организаций, представителей войсковой части и приглашенных гостей.

От имени администрации города и депутатского корпуса Совета столицы Коми участников, педагогов и организаторов конкурса поприветствовал глава МО ГО “Сыктывкар” – председатель Совета Валерий Козлов.

– Очень рад видеть в этом зале молодых, спортивных, настроенных на победу ребят. Желаю всем участникам проявить свои лучшие качества в конкурсных испытаниях, – сказал Валерий Козлов. – Впервые в этом году в конкурсе принимает участие команда нашего воинского гарнизона. Думаю, что ребятам, которым еще предстоит служба в армии, будет интересно посмотреть на уровень подготовки ребят, которые не так давно приступили к службе. Успехов вам и удачи!

Участниками спортивно-патриотического конкурса “Служу России – 2017” стали 15 команд из высших и средних специальных учебных заведений города. 16 февраля, в первый день конкурса, ребята соревновались в военно-тактической игре “Лазертаг”. Сегодня всем участникам предстояло пройти смотр строя и песни, тестирование ПДД категории “А” и “В” и исторический квест.

По сообщению Совета МО ГО “Сыктывкар”

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