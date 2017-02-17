В Республике Коми создан организационный комитет по подготовке и проведению 100-летия Республики Коми

Соответствующее распоряжение подписал Глава Республики Коми Сергей Гапликов. В состав оргкомитета под председательством Главы Республики Коми Сергея Гапликова вошли руководители органов исполнительной и законодательной власти региона, муниципальных образований, общественные деятели, представители отрасли образования и науки. Оргкомитету поручено сформировать и утвердить до 15 марта 2017 года план мероприятий по подготовке и проведению 100-летия Республики Коми.