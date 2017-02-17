Поздравление с Днём Конституции Республики Коми

Уважаемые жители Республики Коми! Поздравляем вас с Днём Конституции Республики Коми! Двадцать три года назад Верховный Совет Республики Коми, выражая волю народа, принял Конституцию республики. Этот документ заложил правовые основы политической системы в нашей республике, гарантировал обеспечение прав и свобод граждан, принцип разделения властей, равенство людей разных национальностей и веры. Постулаты Основного закона республики обеспечивают благоприятные условия для её социально-экономического развития, политической стабильности в обществе, межнационального и межконфессионального мира и согласия, формирования гражданского общества. Сегодня, опираясь на принципы, заложенные в Конституции России и Конституции Республики Коми, все вместе мы работаем на благо республики и страны, прикладываем усилия для экономического и социального роста, качественного повышения уровня жизни. Дорогие друзья, желаем вам благополучия, успехов в труде и новых профессиональных свершений на благо Республики Коми, во имя процветания России! Глава Республики Коми, Государственный Совет Республики Коми, Правительство Республики Коми.