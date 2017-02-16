www.gazetakomi.ru

Фотоотчёт пресс-конференции Главы Республики Коми Сергея Гапликова

16.02.2017   Новости Коми
В пресс-конференции, которая состоялась сегодня в Сыктывкаре, приняли участие представители 40 средств массовой информации.

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien