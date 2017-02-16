У сыктывкарского промкомбината отличный потенциал для возобновления работы и дальнейшего развития

Об этом на большой пресс-конференции сообщил сегодня Глава Республики Коми Сергей Гапликов, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе предприятия. Сергей Гапликов отметил, что в настоящее время одновременно с возобновлением работы предприятия рассматривается возможность по модернизации сыктывкарского промкомбината с перспективой расширенного производства стройматериалов для малоэтажных объектов и зданий высотой до пяти этажей. Развитием предприятия с учётом новых перспектив займётся инвестор – компания «Лузалес». «Есть все основания говорить о том, что предприятие продолжит жить и развиваться, люди работать и получать зарплату, а объёмы производства будут расти», - заявил Глава Республики Коми Сергей Гапликов.