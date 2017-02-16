Выполнение Программы переселения из ветхого и аварийного жилья удалось переломить в лучшую сторону

Такую оценку дал Глава Республики Коми в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста программы «Вести Коми» о возможности продления в регионе сроков реализации программы после 2017 года. С.Гапликов отметил, что Правительству региона удалось добиться соблюдения графика программы большинством муниципалитетов. Срок её реализации завершается 1 сентября 2017 года. К этой дате регион выполнит все обязательства, взятые в рамках данной программы, заявил Глава Республики Коми. Руководитель региона также сообщил, что Правительство республики направило в федеральный центр обращение с просьбой продолжить реализацию программы после 1 сентября 2017 года. Решение этого вопроса будет приниматься Правительством России после оценки достигнутых результатов. Первые итоги реализации программы в Коми уже подведены, федеральный центр дал им положительную оценку.