Глава Республики Коми обещал разобраться в ситуации со строительством фермы в деревне Важкурья Корткеросского района

Вопрос от имени жителей деревни руководителю региона задал исполняющий обязанности главного редактора газеты «Коми му» Григорий Хатанзейский, зачитавший отрывок открытого письма сельчан. В частности, жителей интересуют перспективы строительства фермы на 780 голов. Реализация проекта была запланирована на 2017 год, однако работы до сих пор не начаты. В настоящее время скот местного сельхозпредприятия содержится в бывшем овощехранилище и других неприспособленных помещениях. Глава Республики Коми Сергей Гапликов заявил, что в ближайшее время он лично посетит объект и изучит ситуацию на месте. «Посмотрим имеющиеся планы и в присутствии жителей мы ответим на вопросы. А после приступим к реализации этого проекта», - ответил на вопрос руководитель региона.