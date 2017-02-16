«Ситуация по «Интауглю» сложная, но решаемая. Предприятие будет работать», — Сергей Гапликов

Об этом заявил Глава Республики Коми Сергей Гапликов, отвечая на вопрос журналиста «5 канал» (Инта) в рамках большой пресс-конференции. Глава Республики Коми заявил, что Правительство региона держит ситуацию на особом контроле и прикладывает все возможные усилия по её стабилизации, решая многие вопросы в ручном режиме. «Мы сегодня имеем план выхода из ситуации, но к руководству ОАО «Шахта «Интауголь» должна прийти грамотная профессиональная управленческая команда, которую мы сегодня, невзирая ни на что, решили сформировать, - подчеркнул С.Гапликов. – Это не говорит о том, что сегодня мы остановим предприятие, и оно не будет работать, пока это все реализуется. Да, предприятие сложное, проблемное, но оно будет работать».