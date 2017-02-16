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Объявлены номинанты национальной телевизионной премии &quot;Дай Пять!&quot;

16.02.2017   Новости Коми
13 февраля объявлен список номинантов национальной ТВ-премии «Дай Пять!» — первой премии в истории российского шоу-бизнеса, в которой награды получают самые достойные по решению юношеской аудитории в возрасте до 16 лет. Более 100 громких имен ― звезды шоу-бизнеса, спорта, театра и кино ― вступили в борьбу за признание самой взыскательной и искренней публики. В голосовании могут принять участие школьники до 16 лет включительно из любого региона России и стран СНГ.

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