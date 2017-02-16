Продукция сыктывкарского завода башенных кранов пользуется устойчивым спросом

Это подтвердил Глава Республики Коми Сергей Гапликов, отвечая на вопрос журналиста в рамках большой пресс-конференции. Сергей Гапликов сообщил, что у предприятия, производящего башенные краны, на сегодня выработана стратегия развития и реализация продукции. На башенные краны есть устойчивый спрос. Сейчас завод работает по чёткому графику поставок, полученные заказы выполняются в срок. Кроме того, производимая продукция предоставляется покупателям в лизинг, это стимулирует её дальнейшее приобретение. В итоге покупателей приучают к хорошему качеству продукции и приемлемым ценам. В прошлом году на заводе собрали 7 башенных кранов, 6 из которых уже реализовано. Производство башенных кранов в Сыктывкаре было запущено в августе 2016 года. Проект реализует ООО «ПО «Сыктывкарский механический завод»: в 2016 году закуплена основная часть технологического оборудования, проведены монтажные работы, набран штат сотрудников для работы на линии по сборке башенных кранов, организован выпуск продукции в режиме опытного производства. В 2017 году на предприятии планируется организовать серийное производство башенных кранов в объёмах до 60 единиц в год.