Снижение долговой нагрузки регионального бюджета – безусловный приоритет экономической политики Республики Коми на ближайшую перспективу

Об этом заявил Глава Республики Коми Сергей Гапликов в ходе Большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста информационного агентства «ТАСС» по ситуации с государственным долгом республики. С.Гапликов отметил, что перед руководителями органов исполнительной власти и представителями региона на федеральном уровне поставлена задача использовать по максимуму все возможности для привлечения в республику инвестиций и федеральных субсидий. Одновременно с этим Правительству региона дано поручение по поэтапному снижению долговой нагрузки в виде рыночных заимствований, в том числе путём консолидации всех имеющихся ресурсов для перехода с дорогих коммерческих заимствований на бюджетные кредиты. Кроме того, все сверхплановые доходы республиканского бюджета в 2017 году будут направляться на погашение государственного долга. «Если сокращать бюджетный дефицит, то не потребуется заимствований. Зависимость простая. И нашими активными действиями мы сумели активизировать процесс замены бюджетных расходов за счёт привлечения внебюджетных средств. По сравнению с 2015 годом мы повысили в три раза эффективность социально-экономического партнёрства – в реальных суммах, которые вкладываются в действительно нужные и важные проекты», - отметил Сергей Гапликов.