Стенограмма большой пресс-конференции Главы Республики Коми Сергея Гапликова

Пресс-служба Главы Республики Коми публикует выдержки из стенограммы пресс-конференции Роман Квашнёв, ведущий пресс-конференции: Дорогие друзья, рад еще раз приветствовать вас на большой пресс-конференции Главы Республики Коми. В принципе, основные вопросы, наверное, касаемо проведения мероприятия, мы уже обсудили. Еще одна большая просьба ко всем, когда будет вам предоставлено слово, или если вы хотите задать вопрос, поднимите руку, встаньте, я на вас укажу, вам дадут девушки микрофон. Все остальное в свободном режиме. Спасибо большое! Сергей Анатольевич, Вам слово. Глава Республики Коми Сергей Гапликов: Добрый день, дорогие друзья, рад приветствовать вас. Спасибо, что собрались так оперативно. Хочу поблагодарить СМИ, особенно из отдаленных районов, что нашли возможность приехать пообщаться. Большую часть информации вы сегодня слышали. Наверно, и раздаточные материалы тоже посмотрели. Я думаю, что уже нет смысла возвращаться к тем вопросам, которые были озвучены. Поэтому предлагаю пообщаться неформально, в такой, знаете, доверительной обстановке, чтобы обсудить те вопросы, которые вас интересуют. Пожалуйста, предлагаю начать. Роман Квашнёв, ведущий пресс-конференции: Пожалуйста, Анатолий Полькин. Александр Полькин, «Трибуна»: На правах великовозрастного я задам не очень приятный вопрос. Вы на выборы шли с программой Возрождения республики, обещали очень многое. На слуху у всех санаторий, тепличный комбинат, башенные краны, за которыми должна быть очередь. Нет очереди. Даже школы на Орбите и той нет. Еще раньше Вы обещали, что мы будем жить как в Европе. Ваши обещания как-то расходятся с делом. В прошлом году экономические показатели пошли вниз, за 20 лет такое впервые. В сегодняшнем докладе у Вас опять обещания. После того, как Вас избрали, Вас не было здесь, долго были в Москве. Ходят опорные слухи, что Вы искали место в других министерствах и т.д., что Вы собираетесь уехать. Как же быть с обещаниями? Поясните, пожалуйста. Спасибо! Уважаемый, скажите, пожалуйста, как Вы оцениваете итоги работы с экономической точки зрения? Глава Республики Коми: С чего начать? Со слухов или итогов? Слухи только остаются слухами. Я вынужден был находиться в Москве. Потому что Вы сами понимаете, что на сегодняшний день достаточно много внесено изменений в подходы поддержки субъектов Российской Федерации, если я не оказываюсь в гуще событий обсуждения вопросов, то жизнь проходит мимо, рядом оказывается другой губернатор, который становится более счастливым. Приведу пример, при рассмотрении вопросов на заседании государственной комиссии, которую возглавляет Козак, очень жестко, дискуссионно обсуждался вопрос софинансирования из федерального бюджета. На тот момент доля софинансирования из федерального бюджета предполагалась 20 %. Так вот мое личное присутствие увеличило долю софинансирования до 49 %. А Вы говорите, почему я в Москве нахожусь. Давайте представим, если бы я в этот момент не был в Москве, не был бы на заседании этой комиссии, сегодня мы получили бы в разы меньше. Вот и все. Кому от этого выгодно? Жителям республики? От этого будут эффективнее выполняться планы правительства? Нет. А слухи остаются слухами. Что касается планов. Я не говорил, что светлое будущее будет завтра, и вы все это прекрасно знаете. Все что я говорил, я выполнил, и вы это видите. Башенные краны не раскупаются, потому что есть другая стратегия. Учитывая определенные финансовые трудности, башенные краны передаются в лизинг, стимулируется их приобретение. Приучают покупателя к хорошей качественной продукции, а не ставят космические цены, но завод работает, краны собирают. Есть спрос. Будет развитие после всех этих негативных последствий отрасли строительства, значит, и башенных кранов будет гораздо больше. Сейчас исходят из того, заказа, который есть, они работают. Есть график поставки… Александра, Газета «Сияние Севера»: Добрый день! Меня зовут Александра, я представляю газету «Сияние Севера». В городском округе «Вуктыл» на сегодняшний момент действует только одно фермерское хозяйство это в селе Дутово. Конечно, его продукции не хватает на весь городской округ, в связи с чем возник такой вопрос: планируется ли реализация каких-либо сельскохозяйственных мероприятий, направленных на возрождение этой деятельности именно в городском округе «Вуктыл». Спасибо Глава Республики Коми: Село Дутово, оно даже по определению дутово, оно раздувается, у них есть инициативы, есть предложения, мы активно их поддерживаем. На сегодняшний день все в рамках заявленных каких-то уже пожеланий. Вот есть у нас на сегодня инициативные, они приходят, предлагают, мы их поддерживаем и т.д. Конечно, есть те, кого надо немножко так потормошить. Я вам говорю, может быть неприятные вещи, но Вуктыл надо иногда, знаете, немножечко растормошить. Сейчас занялись этой работой активно. Обязательно, конечно, появятся и новое сельскохозяйственные производства и, безусловно, будет активная грантовая поддержка. Я уже говорил сегодня в своем выступлении, что пересмотрены будут подходы в оказании поддержки и развитии сельского хозяйства в тех территориях, которые признаны неблагоприятными для ведения сельского хозяйства. Но это не значит, что здесь нельзя заниматься сельским хозяйством, просто какие-то формы, безусловно, не будут поддерживаться, ну потому что они неэффективны. А какие-то будут развиваться более эффективно, и поэтому сегодня у нас намечена очень такая скрупулёзная работа с министерством сельского хозяйства. С министром мы уже обменялись на эту тему мнениями. Я увидел его, действительно, очень профессиональный подход к решению этих вопросов, поэтому у нас в перспективе запланирован комплекс мер, совместное отстаивание этого комплекса мер в правительстве, в федеральном правительстве, чтобы на федеральном уровне этим направлениям было уделено более пристальное внимание, и регионы получили дополнительную поддержку. Ну и мы сами должны изыскать средства, точно так же в этих пропорциях, о которых я сказал - 49 на 51, чтобы получать или там оказывать соответствующую помощь сельскому хозяйству. Роман Квашнев: Сергей Анатольевич, есть предложение может быть мы тогда по вопросам, которые поступают, отправим информацию, полученную от министров, которые выступили на КРТК? Глава Республики Коми: да, я думаю, что министры уже на эту тему говорили в своих выступлениях. Если требуется еще дополнительное разъяснение, безусловно, мы обязательно проинформируем.