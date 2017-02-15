Республика Коми и «Монди Сыктывкарский ЛПК» продолжают взаимовыгодное и перспективное сотрудничество

Глава Республики Коми Сергей Гапликов и генеральный директор АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» Клаус Пеллер подписали сегодня, 15 февраля, протокол №2 к Соглашению о сотрудничестве и организации взаимоотношений между Правительством региона и компанией на 2017 год. «Я искренне благодарен компании «Монди Сыктывкарский ЛПК» за активное участие в социально-экономическом развитии региона и решении вопросов, которые стоят сегодня перед республикой. Спасибо компании за такой подход и желаю успехов в реализации намеченных планов!», - заявил в ходе церемонии подписания документов Глава Республики Коми Сергей Гапликов. «Протокол к соглашению, который мы ежегодно подписываем, - это не просто бумага, а реальные дела. И я уверен, что совместными усилиями мы реализуем всё, что в рамках него запланировали», - прокомментировал генеральный директор АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» Клаус Пеллер. В соответствии с протоколом к соглашению стороны договорились продолжить сотрудничество по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года. В частности, АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» обязуется обеспечить в текущем году инвестирование средств в дорожную инфраструктуру, модернизацию очистных сооружений Эжвинского района города Сыктывкара и города Сыктывкара, социальную поддержку муниципальных образований Республики Коми в общем объёме не менее 1 миллиарда рублей. В рамках финансовой помощи местным бюджетам муниципальных образований Республики Коми АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» выделит бюджетам Усть-Куломского, Корткеросского, Сыктывдинского, Прилузского, Сысольского, Удорского и Койгородского районов денежные средства в размере 45,42 миллиона рублей; 7 миллионов рублей для Эжвинского района города Сыктывкара и 5 миллионов рублей для города Сыктывкар. Компания также продолжит работу по инвестированию средств в развитие производства [в размере более 4 миллиардов рублей - Прим.], в том числе для реализации инвестиционных проектов, связанных с модернизацией, реконструкцией, новым строительством. Планируются к реализации крупные проекты по модернизации водоочистных сооружений [порядка 1,5 миллиарда рублей - Прим.] и оборудования ТЭЦ. Запланирован ввод в эксплуатацию объектов в объёме более 2,2 миллиарда рублей, в том числе 240 миллионов рублей - строительство лесовозных дорог и мостов. Компанией будет продолжена работа по рассмотрению возможности реализации совместных проектов с участниками лесопромышленного кластера Республики Коми в целях развития его технологической, производственной инфраструктуры, а также проведения исследований и разработок, развития кадрового потенциала. Продолжится сотрудничество в области обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Республике Коми, по которым осуществляется перевозка лесоматериалов для нужд компании. После предоставления данных об освоении средств, выделенных в 2016 году на капитальный ремонт 9 км автомобильной дороги регионального и межмуниципального значения Сыктывкар - Троицко-Печорск на участке автодороги Сыктывкар - Пузла - Крутая, а также проектно-сметной документации, и обращения Правительства Республики Коми о готовности к реализации проекта АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» выделит денежные средства на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт указанных автомобильных дорог в 2017 году: - капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к посёлку Усть-Лэкчим» от автомобильной дороги «Корткерос - Мордино - Лопыдино - граница Пермского края». Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ - не менее 110 миллионов рублей. Протяжённость дороги - более 6 километров; - капитальный ремонт автомобильной дороги «Сыктывкар - Троицко-Печорск» на отдельных участках автомобильной дороги «Сыктывкар - Пузла - Крутая». Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ - не менее 140 миллионов рублей. Протяжённость дороги - более 9,8 километра; Кроме того, компания планирует построить в 2017 году лесохозяйственные дороги протяжённостью 125,5 километра. Компанией обязалась обеспечить приоритетное право при трудоустройстве российским безработным гражданам, а также соотечественникам, проживающим за рубежом (переселенцам из бывших союзных республик, пожелавшим возвратиться на прежнее место жительство в Российскую Федерацию), в случае соответствия квалификации претендентов на рабочие места, требованиям компании и наличии вакансий. В соответствии с подписанным протоколом АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» обеспечит поддержку реализации проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в части решения ряда вопросов, в том числе по заключению договоров на поставку балансов в объёме не менее 68 тысяч кубометров при условии, что данные объёмы заготовлены исключительно на участках, предоставленных на условиях подряда; поставке пиловочного сырья малым предприятиям в объёме не менее 25 тысяч кубометров; содействию в приобретении лесозаготовительной, транспортной и иной специализированной техники. Компания продолжит сотрудничество с профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, расположенными на территории Республики Коми, и другими заинтересованными партнёрами и планирует подготовку высококвалифицированных рабочих кадров по профессиям лесопромышленного комплекса; переобучение работников, высвобождающихся в результате технологических модернизаций. Правительство Республики Коми обязуется рассмотреть возможность сохранения инвестиционного проекта «Сушильная машина. Главный корпус №1» АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» в перечне инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми, формируемом в целях предоставления налоговых льгот в порядке, установленном Правительством. Правительство Республики Коми также рассмотрит возможности содействия в подготовке предложений в Правительство Российской Федерации для получения государственной поддержки из федерального бюджета. В соответствии с подписанным протоколом Правительство Республики Коми окажет содействие компании в развитии лесного бизнеса, в том числе в сфере деревообработки с использованием всех форм государственной поддержки, предусмотренных законодательством Республики Коми. Кроме того, Правительство Республики Коми предпримет меры в соответствии с законодательством для включения генерирующих объектов, принадлежащих АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», в том числе функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, а также проектов по их реконструкции (модернизации) в схему и программу перспективного развития электроэнергетики региона. В рамках финансовой поддержки Федерации лыжного спорта Республики Коми, Федерации футбола Республики Коми, Коми республиканской спортивной общественной организации «Федерация хоккея с мячом», на проведение регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Коми, а также на научные исследования по уточнению перечня видов, занесённых в Красную Книгу Республики Коми, компания выделит средства на общую сумму 58,3 миллиона рублей. Кроме того, компания продолжит содействовать проведению научных исследований, выделению грантов, направленных на финансирование научных и прикладных исследований. В целях увеличения вклада в развитие производительных сил Республики Коми АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» планирует в 2017 году выпуск 905,7 тысяч тонн целлюлозы, 739,6 тысяч тонн бумаги, 317,1 тысяч тонн картона, 105,5 тысяч тонн целлюлозы KOMICELL, 15,6 тысяч тонн товарной ликвидной целлюлозы. В целях достижения устойчивого лесообеспечения компания планирует обеспечить заготовку древесины на арендованных участках лесного фонда в объёме 3,2 миллиона кубометров в 2017 году, в том числе за счёт собственных лесозаготовительных мощностей не менее 2,4 миллиона кубометров.