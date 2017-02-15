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Дорогие друзья, с 20 по 26 февраля МАУК ЦДК &quot;Октябрь&quot; приглашает школьников 1-4 классов на детский кинофестиваль &quot;Кино масленица 2017&quot;

15.02.2017   Новости Коми
Дорогие друзья, с 20 по 26 февраля МАУК ЦДК «Октябрь» приглашает школьников 1-4 классов на детский кинофестиваль «Кино масленица 2017». Открытие состоится 20 февраля. В программе: активные конкурсы на улице в компании Масленицы и её друзей, игры с фиксиком Симкой, блины и просмотр популярных мультфильмов. Тайминг мероприятия 45 минут. Вход свободный. Справки и заявки по телефонам: 562176, 440843

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