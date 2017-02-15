В Республике Коми проходят мероприятия, посвящённые Дню памяти воинов-интернационалистов

В Сыктывкаре участники митинга у памятника «Скорбящий воин» почтили память военнослужащих, павших при исполнении долга, минутой молчания. «Сегодня исполнилось 28 лет с того дня, когда последний солдат покинул Афганскую землю. Мы вспоминаем героев Афганистана и всех воинов–интернационалистов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, - отметил Михаил Порядин. - От имени Главы Республики Коми Сергея Гапликова выражаю глубокие соболезнования всем тем, кто не дождался своих сыновей, мужей, отцов. Вечная память тем, кто пал в боевых действиях. Мы в неоплатном долгу перед ними». М.Порядин также поблагодарил ветеранов боевых действий за их участие и огромную роль в патриотическом воспитании молодёжи и общественную работу. ***День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается 15 февраля в соответствии с изменениями, внесёнными Государственной России 17 ноября 2010 года в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Документ придал официальный статус памятным мероприятиям, посвящённым исполнению россиянами служебного долга за пределами Отечества. Афганистане. 15 февраля - день вывода советских войск из Афганистана.