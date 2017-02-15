Перспективы развития города Воркуты Правительство Республики Коми связывает с запуском подготовленных шахт «Усинская-1» и «Усинская-3»

Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства - министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Николай Герасимов на выездном рабочем совещании при заместителе полномочного представителя Президента России в СЗФО Анастасии Кузнецовой. Совещание было посвящено обсуждению перспектив развития угледобывающей отрасли в Республике Коми. Вопрос развития моногородов и опорных отраслей промышленности стоит на личном контроле полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО Николая Цуканова. Как доложил Н.Герасимов, на начало 2017 года в Воркутинском районе добычу угля осуществляет одна компания - АО «Воркутауголь», в составе которой имеется 4 шахты и 1 разрез. Объем добычи угля за 2016 год составил 9,6 млн. тонн. Это меньше на 3,6 млн., чем годом ранее. Снижение объёмов добычи связано с аварией на шахте «Северная» 25 февраля 2016 года. По оценкам экспертов, к 2030 году объём добычи каменного угля по Воркутинскому району прогнозируется не более 2,2 млн. тонн, и это с учётом дополнительной ежегодной добычи до 1,0-1,3 млн. тонн «Воркутинской энергетической компанией» при освоении участка «Промежуточный» Верхнесыръягинского угольного месторождения. При этом на территории МО ГО «Воркута» в настоящее время находится 2 подготовленных объекта, которые могут обеспечить добычу коксующегося угля в объёмах порядка 7,5 млн. тонн в год. Это шахтные поля Усинского месторождения. Запасы шахтного поля № 1 Усинского месторождения коксующих углей составляют более 600 млн. тонн, запасы шахтного поля №3 Усинского месторождения - более 280 млн. тонн. Также рост объёмов добычи может быть обеспечен за счёт переоценки южного блока шахты «Воргашорская». Здесь фактически построена новая шахта, которая может дать не менее 70 млн. тонн коксующихся углей. Это позволит значительно продлить работу «Воргашорской». Кроме того, в настоящее время рассматривается возможность вовлечение в отработку 100 млн. коксующихся углей поля шахты №33 через действующую шахту «Заполярная». Угольные пласты шахты №33 залегают на меньших глубинах и менее опасны по скоплению метана. В случае переселения жителей посёлка Советский, АО «Воркутауголь» получает возможность отработки открытым способом остаточных запасов «Юньягинского» месторождения, запасы которого составляют около 1 млн тонн. Это позволит продлить срок работы разреза до 2025 года. «Исходя из сложившейся ситуации, совместными усилиями Минэнерго России, Правительства Республики Коми, АО «Северсталь менеджмент» необходимо разработать и представить согласованную стратегию сохранения добычи угля на уровне 15 млн. тонн в год, обозначенных в Программе развития угольной промышленности России на период до 2030 года, - отметил Н.Герасимов. - Также будет рассмотрен вопрос о том, чтобы при строительстве новых добычных мощностей на шахтных полях №1 и №3 Усинского предоставлять инвестору ряд налоговых льгот с заключением специального инвестиционного контракта». Одновременно Правительством Республики Коми решено совместно с администрацией МОГО «Воркута» и ПАО «Северсталь» сформировать комплекс мероприятий (дорожную карту) по переселению жителей удалённых поселков Советский, и Воргашор в пустующий муниципальный жилой фонд города Воркуты.