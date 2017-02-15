Общая сумма выплат семьям погибших и пострадавшим в результате аварии на шахте «Северная» в 2016 году составляет 323 миллиона рублей

Такие данные привёл министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Илья Семяшкин на выездном рабочем совещании при заместителе полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе Анастасии Кузнецовой «Органами социальной защиты Республики Коми пострадавшим и членам семей погибших произведены выплаты на сумму 77 миллионов рублей за счёт средств федерального и республиканского бюджетов в виде единовременного пособия. Было выплачено по 2 миллиона рублей каждой семье погибших, по 800 тысяч рублей пострадавшим с тяжёлой степенью вреда здоровью, по 400 тысяч рублей пострадавшим с лёгкой степенью вреда здоровья и по 200 тысяч рублей за счёт республиканского бюджета 3 пострадавшим», - проинформировал И.Семяшкин. Как было отмечено в докладе, республиканским отделением Пенсионного Фонда 32 гражданам назначена пенсия по случаю потери кормильца. С марта 2016 года по январь 2017 года объём средств на выплату пенсии по случаю потери кормильца составил 3,3 миллиона рублей. Кроме того, 2,1 миллиона рублей средств пенсионных накоплений перечислено на счета правопреемников. Фондом социального страхования России произведены страховые выплаты 50 гражданам, имеющим право на обеспечение по страхованию, на общую сумму 47,5 миллиона рублей. Страхователем АО «Воркутауголь» произведена оплата листков нетрудоспособности 14 пострадавшим в результате несчастных случаев на общую сумму 6,2 миллиона рублей. Кроме того, произведены выплаты в рамках договора обязательного страхования с АО «СОГАЗ», на основании коллективного договора АО «Воркутауголь», выплаты по ФГУП «Военизированная горноспасательная часть», МЧС России. Троим пострадавшим в результате группового несчастного случая на производстве бюро медико-социальной экспертизы установлена стойкая утрата профессиональной трудоспособности. Гражданам были предоставлены единовременные и ежемесячные страховые выплаты, оплачено лечение, лекарственные препараты, компенсированы расходы на средство реабилитации. АО «Воркутауголь» выплатила компенсацию за моральный вред 14 пострадавшим в размере 200 тысяч рублей каждому на общую сумму 2,8 миллиона рублей. Администрацией Воркуты был открыт благотворительный счёт для пожертвований шахтёрам и горноспасателям, погибшим и пострадавшим на шахте «Северная». Сумма поступивших средств составила 4,6 миллиона рублей, которые перечислены на лицевые счета 39 получателей. Таким образом, общая сумма выплат семьям погибших и пострадавших при аварии в шахте «Северная» из всех источников составляет около 323 миллионов рублей. Кроме этого с родственниками погибших и пострадавших шахтёров проведена адресная работа. Всем желающим членам семей погибших и пострадавших оказано содействие в трудоустройстве, в получении медицинских услуг, для детей организован отдых и оздоровление в детских лагерях и санаториях. В результате аварии шахте «Северная» в феврале 2016 года погибли 36 человек и пострадали 17.