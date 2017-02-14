Взаимодействие в научной сфере и развитие молодёжных инициатив – перспективные направления сотрудничества между Республикой Коми и Федеративной Республикой Германией

Возможность реализации совместных проектов сегодня обсудили в ходе рабочей встречи Глава Республики Коми Сергей Гапликов и Генеральный консул Федеративной Республики Германии в Санкт-Петербурге госпожа Эльтье Адерхольд. Генеральный консул рассказала, что это её первый рабочий визит в Республику Коми [назначена на должность в сентябре 2016 года – Прим.], и отметила, что готова оказывать всестороннее содействие в налаживании и укреплении экономических связей между регионами. По словам г-жи Адерхольд, федеральные земли Германии заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве с республикой. Глава Республики Коми Сергей Гапликов рассказал об инвестиционных возможностях региона и экономических условиях, создаваемых в республике. В числе наиболее перспективных направлений сотрудничества с немецкими партнёрами руководитель региона назвал создание перерабатывающих производств, биоэнергетику, углехимию, проекты по утилизации промышленных отходов и переработке вторичного сырья, оказание медицинских услуг. Стороны также обсудили возможности сотрудничества в сфере образования, прежде всего по реализации в школах и вузах программ языковой подготовки и студенческого обмена. Глава Республики Коми и Генеральный консул ФРГ в Санкт-Петербурге госпожа Эльтье Адерхольд договорились об развитии молодёжного сотрудничества: в частности, в рамках создания совместных молодёжных инновационных центров. С.Гапликов поручил заместителю Председателя Правительства - министру образования, науки и молодёжной политики Республики Коми Наталье Михальченковой проработать варианты реализации данного проекта на базе республиканского Дома дружбы народов. Также Глава Республики Коми дал поручение региональному Правительству подготовить предложения по заключению соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве между республикой и федеральными землями Германии с учётом его перспективных направлений и общих интересов.