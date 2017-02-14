По поручению Главы Республики Коми в бюджете региона предусмотрены средства на опережающее обучение работников АО «Воркутауголь»

Об этом сегодня, 14 февраля, на рабочем совещании «Социально-экономическое развитие МО ГО «Воркута» при заместителе полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО Анастасии Кузнецовой сообщил министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Илья Семяшкин. Одной из тем его доклада стал вопрос о ситуации с трудоустройством работников предприятий угледобывающей отрасли и, в частности, АО «Воркутауголь» и аварийной шахты «Северная». И.Семяшкин напомнил, что после аварии на шахте «Северная» возникла необходимость решать вопрос трудоустройства оставшихся без работы 1049 работников шахты. Для оказания помощи объединению «Воркутауголь» Правительство республики в 2016 году включило предприятие в число участников дополнительных мероприятий в сфере занятости населения и направило на обучение и временное трудоустройство работников предприятия около 69 миллионов рублей, в том числе 48 миллионов рублей - из федерального бюджета. «По состоянию на 8 февраля 2017 года трудоустроены и работают 900 сотрудников шахты «Северная», в том числе 135 человек - в штате шахты «Северная», 765 человек - на других объектах АО «Воркутауголь». В отношении 149 работников приняты меры по содействию занятости» - сообщил И.Семяшкин. Согласно представленной информации, опережающее профессиональное обучение и стажировку прошли 508 работников «Воркутауголь», в том числе 193 работника шахты «Северная», временно трудоустроены 690 работников предприятия, 600 из них - работники шахты «Северная». В конце сентября прошлого года в АО «Воркутауголь» проинформировали Минтруд Коми о планируемом высвобождении 397 работников предприятия. Совместными усилиями Правительства Республики Коми и администрации АО «Воркутауголь» численность сокращаемых с 9 января текущего года снизилась до 128 человек. «В настоящее время фактически уволены по сокращению только 12 человек. 37 сотрудников переведены в другие структурные подразделения предприятия, 14 человек проходят профессиональное обучение и после окончания также будут трудоустроены на предприятии, 10 исключены из приказа о сокращении, 16 человек уволены по соглашению сторон. Всё это - результат работы Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с мероприятиями по сокращению работников шахты «Северная», - доложил министр труда, занятости и соцзащиты Коми. С остальными 39 сотрудниками «Воркутаугля», чья дальнейшая судьба не определена, Комиссией ведётся индивидуальная работа по предложению им вариантов трудоустройства, профессионального обучения. Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Анастасия Кузнецова поинтересовалась, предусмотрены ли в бюджете региона на этот год средства на дополнительные мероприятия в сфере занятости. Руководитель Минтруда республики ответил, что, чтобы избежать напряжённости на рынке труда Воркуты в связи с высвобождением работников предприятия, по поручению Главы Республики Коми на случай нештатной ситуации предусмотрена возможность выделения из бюджета региона 30 миллионов рублей. Эти средства могут быть направлены на опережающее обучение работников предприятия. Такое поручение Сергей Гапликов дал после встречи с заместителем Председателя Правительства России Ольги Голодец и руководителем Федеральной службы по труду и занятости Всеволодом Вуколовым. Министерство труда, занятости и соцзащиты республики следит за тем, чтобы банк вакансий был интересным, актуальным и полным: «Мы выявляем работодателей-«нарушителей», которые предлагают вакансии минуя службу занятости, и работаем с ними, чтобы впредь они предлагали рабочие места через центры занятости», - сообщил Илья Семяшкин. Он также отметил, что Воркуте удалось сохранить базу СПО, благодаря чему молодёжь заполярного города имеет возможность получить профессиональное образование и работать в родном городе.