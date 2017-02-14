Работы по ликвидации возгорания на полигоне твёрдых бытовых отходов в Воркуте практически завершены

Об итогах проведения операции по тушению Главе Республики Коми Сергею Гапликову доложил председатель Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александр Бурцев. К настоящему времени отмечается незначительное парообразование на отдельных участках полигона. Контрольное дежурство на полигоне будет продолжено до 15 февраля. По предварительной оценке, причиной возникновения возгорания стало систематическое нарушение с конца 80-х годов правил складирования твёрдых бытовых отходов. К настоящему времени все очаги возгорания ликвидированы, участки тления вскрыты, пролиты водой и отсыпаны глинозёмом. Для ликвидации глубинных источников горения использовались пробойные стволы длиной до 6 метров. В период наиболее интенсивного тушения на полигоне в течение суток работали более 60 человек и 19 единиц техники. Основные сложности были связаны с низкими температурами окружающего воздуха, а также необходимостью соблюдения дополнительных мер безопасности пожарных. Об окончательном решении проблемы можно будет говорить только после проведения мероприятий по рекультивации полигона. По информации А.Бурцева, провести необходимые обследования и детальный анализ состояния объекта предполагается в летний период. Руководитель комитета высоко оценил уровень взаимодействия участников операции, отметив существенную помощь, оказанную предприятиями Воркуты, направившим на тушение полигона дополнительные силы и средства. Глава Республики Коми поручил рассмотреть возможность поощрения наиболее отличившихся сотрудников и лиц из числа добровольцев.