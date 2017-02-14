11 февраля в Свято-Стефановском Кафедральном Соборе г. Сыктывкара состоялась праздничная служба в честь поминовения святых в Коми земле просиявших, «день собора Коми святых».

Служба прошла архиерейским чином, литургию возглавлял архиепископ РПЦ Сыктывкарский и Коми – зырянский Питирим. По традиции на службе присутствовали реестровые казаки станицы Усть-Сысольская имени генерала Ермолова представительства ТВКО в Республике Коми.

Реестровые казаки на протяжении многих лет оказывают Сыктывкарской епархии помощь, в сопровождении крестных ходов, в торжествах и на праздничных службах.

Вера православная для реестрового казака это не только посещение церкви, но и образ жизни. Это помощь нуждающимся, защита слабого, охрана отечества. На том и держится великая Россия.

http://iskandarovrv.wixsite.com/kazaki-tvko-komi

Запись День собора Коми святых в Свято-Стефановском Кафедральном Соборе г. Сыктывкара впервые появилась Газета Коми.