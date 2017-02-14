Водители автобусов нарушают ПДД

Активисты ОНФ выявили систематические нарушения правил дорожного движения водителями автобусов в Сыктывкаре.

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми в рамках акции ОНФ «Нарушаю ПДД – позвони в ГИБДД» провели рейд, в ходе которого организовали временный общественный пост видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Это произошло на одном из самых загруженных перекрестков в центре Сыктывкара – пересечении улиц Коммунистическая и Первомайская. В ходе мониторинга выявлено систематическое нарушение правил водителями городских маршрутов №15 и №18. По итогам мероприятия информация направлена в ГИБДД.

Активисты ОНФ в Коми провели рейд и организовали пост после обращения председателя Коми республиканского Совета ветеранов Людмилы Жуковой, сообщившей, что в Сыктывкаре водители автобусов нередко совершают опасные маневры и другие нарушения .

Член регионального штаба ОНФ в Республике Коми Роман Литвин проинформировал, что установка временного общественного поста видеофиксации вне проезжей части не мешает движению транспорта и не нарушает требований закон одательства.

Общественник сообщил о том, что были зафиксированы систематические опасные маневры, которые совершают водители автобусов, пересекающих перекресток улиц Коммунистическая и Первомайская. Для того, чтобы сэкономить время, они выезжают на крайнюю правую полосу движения улицы Коммунистическая и уже с этой полосы поворачивают налево на улицу Первомайская – по правилам поворот должен осуществляться с крайней левой полосы. Причем, находясь на правой полосе и ожидая поворот, автобусы блокируют следующие за ними автомобили.

«Обращаем внимание, что такая ситуация происходит в центре Сыктывкара. Своей акцией мы хотим привлечь внимание общественности и организаций, осуществляющих деятельность пассажирских перевозок, к проблеме аварийности на дорогах, а также сформировать в сознании общества необходимость соблюдать правила дорожного движения везде и всегда. Каждый гражданин должен понимать, что если он заметит и сообщит о правонарушении в уполномоченные органы, то, возможно, спасет чью-то жизнь», – пояснил Литвин.

По данным ГИБДД, за год в Коми водители автобусов совершили 1 тыс. 871 нарушение ПДД, в 2016 г. в регионе с участием автобусов совершено 62 ДТП.

Представитель Народного фронта в Коми напомнил, что акция ОНФ «Нарушаю ПДД – позвони в ГИБДД» была организована по всей России в рамках мониторинга исполнения указа президента России, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина о снижении к 2018 г. смертности в ДТП до 10,6 случая в год на 100 тыс. населения и направлена на развитие института общественного контроля пассажирских перевозок. По итогам региональной конференции ОНФ общественники предложили размещать на автобусах и внутри салонов номера телефонов дежурных служб ГИБДД, куда можно сообщить о нарушениях.

«Но формы общественного контроля этим не ограничиваются. Поэтому активисты ОНФ в Коми продолжат рейды и практику установки «летучих» общественных постов видеофиксации нарушений ПДД», – сообщил Литвин.

По сообщению ОНФ в Коми

Запись Водители автобусов нарушают ПДД впервые появилась Газета Коми.