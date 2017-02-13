Распределены субсидии муниципальным образованиям Республики Коми на поддержку и развитие отрасли культуры

Общий объём средств, распределённых из республиканского бюджета на указанные цели, составил 26,8 миллиона рублей. Постановлением Правительства Республики Коми от 10 февраля 2017 года №97 распределены субсидии объёмом 22,6 миллиона рублей из республиканского бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры на 2017 год, в частности на модернизацию материально-технической базы культурно-досуговых учреждений и ремонт зданий. Постановлением Правительства Республики Коми от 10 февраля 2017 года №99 распределены субсидии объёмом 4,2 миллиона рублей из республиканского бюджета местным бюджетам на поддержку отрасли культуры на 2017 год. Указанные средства направлены на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств и обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом; комплектование книжных фондов библиотек; подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки; государственную поддержку муниципальных учреждений культуры и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений; создание модельных библиотек в муниципальных образованиях Республики Коми.