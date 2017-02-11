В воскресенье мы побывали на очередном занятии в Школе юного каюра "ХАЙК!"которая была организована осенью прошлого года Еленой и Александром Созиновыми (туристический клуб активного отдыха "ВикШа-тур").

Десяток мальчишек и девчонок в воскресеное утро собрались со всех концов города на практическое занятие. Со знанием дела ребята одевают шлейки на нетерпеливо ожидающих прогулку собак – голубоглазых хаски. Ребята становятся на лыжи – и вперед! Сильные собаки тянут лыжников по снегу. Мороз и солнце, снег и ветер, спуски и подъемы…