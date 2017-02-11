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В воскресенье мы побывали на очередном занятии в Школе юного каюра &quot;ХАЙК!&quot;которая была организована осенью прошлого года Еленой и Александром Созиновыми (туристический клуб активного отдыха &quot;ВикШа-тур&quot;).

11.02.2017   Новости Коми
Десяток мальчишек и девчонок в воскресеное утро собрались со всех концов города на практическое занятие. Со знанием дела ребята одевают шлейки на нетерпеливо ожидающих прогулку собак – голубоглазых хаски. Ребята становятся на лыжи – и вперед! Сильные собаки тянут лыжников по снегу. Мороз и солнце, снег и ветер, спуски и подъемы…

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