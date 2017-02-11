В Республике Коми массово стартовала «Лыжня России-2017»

Всероссийский лыжный марафон пройдёт во всех городах и районах республики. Основные забеги на республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной посетил сегодня, 11 февраля, Глава Республики Коми Сергей Гапликов. «Лыжня России – это всегда знаковое событие, к тому же в этом году она ещё и юбилейная, 35-ая. Лыжный спорт любят и уважают по всей России и, конечно, особенно в нашей республике. Это вид спорта, который объединяет не только профессионалов, но и любителей. Люди участвуют целыми семьями, приобщаясь к спорту с самого малого возраста. И это очень здорово», - отметил в беседе с журналистами руководитель региона.