В Печоре власти пытаются забрать восьмерых детей у одинокого отца

По информации органов опеки, многодетный отец добросовестно исполняет свои родительские обязанности по воспитанию и содержанию детей, работает, не пьет и не совершает противоправных действий. Дети также не замечены в асоциальном поведении, учатся, приводов в полицию не имеют.

Несмотря на это, 26 января Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования муниципального района Печоры (Республика Коми) вынесено постановление о том, чтобы органы опеки выступили с ходатайством в суд о лишении этого мужчины родительских прав.

Семья живет в тесном, неблагоустроенном жилье. Власти Печоры неоднократно обещали обеспечить одинокого отца и его восьмерых детей нормальной просторной квартирой. Вместо этого семья получила от администрации жилплощадь в поселке Березовка в нескольких десятках километров от города.

Это труднодоступный населенный пункт, туда не ходят автобусы, до железнодорожной станции – километров пять. Также там нет школы. В администрации Печоры, видимо, сочли свое обещание выполненным. Чтобы дети могли без проблем посещать школу, чтобы все необходимые семье организации и учреждения были в шаговой доступности, отец с детьми остались ютиться в старом тесном жилье. Ради прописки детей отец сохранил право на жилплощадь Березовке, но семья там никогда не жила. Между тем, за жилплощадь в Березовке за отцом накопился долг по оплате ЖКУ в размере более ста тысяч.

Согласно поступившим в ведомство сведениям, в настоящее время по решению суда поступающие на счет многодетного отца средства автоматически списываются в качестве погашения задолженности по оплате ЖКУ.

В результате у семьи не хватает денег на самые необходимые нужды, в том числе на еду.

“Такое отношение к многодетной семье полностью противоречит государственной семейной политике и указам президента России, в которых сказано, что власти всех уровней должны поддерживать многодетные семьи, а дети должны воспитываться в семье”

– отметили в региональном Министерстве труда, занятости и соцзащиты.

Поддерживают семью и многие жители Печоры, делятся продуктами, вещами: “Дети в семье обуты, одеты, у них есть все необходимое для жизни, учебы и развития. Единственная действительно глобальная проблема семьи – это жилье.

Запись В Печоре власти пытаются забрать восьмерых детей у одинокого отца впервые появилась Газета Коми.