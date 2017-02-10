В Республику Коми с деловым визитом прибудет делегация Генерального консульства Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге

Делегация во главе с Генеральным консулом Германии Эльтье Адерхольд пробудет в регионе с 13 по 17 февраля и посетит Сыктывкар и Воркуту. Эльтье Адерхольд встретится с Главой Республики Коми Сергеем Гапликовым. Также в программе делегации запланированы встречи с участием представителей региональных ведомств: Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта, Министерства культуры, туризма и архивного дела, Министерства национальной политики Республики Коми. В Министерстве промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми гостям презентуют инвестиционный потенциал Республики Коми. Делегация посетит культурные объекты региона, в частности, Дом дружбы народов Республики Коми, Национальный музей Республики Коми, Центр культурных инициатив «Югор», Национальную библиотеку Республики Коми. В рамках делового визита Эльтье Адерхольд проведет встречи с учащимися сыктывкарской школы №21 с углубленным изучением немецкого языка и с преподавателями и студентами Института иностранных языков СГУ им. П.Сорокина. В Воркуте запланированы встреча г-жи Эльтье Адерхольд с немецкой национально-культурной автономией, а также посещение Воркутинского горно-экономического колледжа, Дворца творчества детей и молодежи, нового спорткомплекса «Арктика».