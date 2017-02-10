Региональный авиаперевозчик запускает сообщение по маршруту Ухта – Санкт-Петербург

По информации Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми, с 16 февраля 2017 года «Комиавиатранс» вводит новые регулярные рейсы на воздушных судах Embraer-145LR по направлению Санкт-Петербург – Ухта – Санкт-Петербург. Ранее перевозка пассажиров по этому маршруту не осуществлялась. Рейс из Ухты в Санкт-Петербург будет совершаться по вторникам и четвергам в 07:00, в обратном направлении – по понедельникам и средам в 22:00. Стоимость билета – от 7500 рублей.