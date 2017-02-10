«Сыктывкарский госуниверситет имени Питирима Сорокина – это один из основных инновационных образовательных и научных центров Республики Коми»

Такую оценку дал Глава Республики Коми Сергей Гапликов, поздравляя коллектив и студентов ведущего вуза региона с 45-летием со дня его образования. Открывая торжественное заседание учёного совета Сергей Гапликов поблагодарил научно-преподавательский состав за вклад в развитие науки и высшего образования в республике, подготовку квалифицированных кадров для региона, отметив высокий профессионализм и самоотверженный труд сотрудников вуза. «Университет имеет богатый опыт подготовки специалистов и серьёзные научные достижения и наработки. Очень символично, что при образовании университета за прототип был взят Коми пединститут, которому исполнится в этом году 85 лет. Сегодня университет носит имя нашего соотечественника Питирима Сорокина, который очень многое сделал для науки. Уверен, в его трудах нам ещё многое предстоит открыть. Дорогие друзья! Я поздравляю вас с этим большим и уникальным событием - с 45-летием университета. От всего сердца желаю вам творческого пути и больших результатов!» - отметил Глава Республики Коми. Сергей Гапликов также выразил благодарность преподавателям и сотрудникам вуза за активное участие в разработке Карты науки региона. «Благодаря вашей поддержке и помощи в нашей республике создаётся Карта науки, которая должна стать одной из основ социально-экономического развития республики. И то, что в рамках этого запланировано, мы, безусловно, в ближайшее время постараемся реализовать. Нам важна ваша экспертная оценка и я приглашаю всех к плодотворному сотрудничеству», - обратился к учёному совету университета Глава Республики Коми.