В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи предполагается подписание ряда важнейших для Республики Коми соглашений о сотрудничестве

Делегация Республики Коми под руководством Главы Республики Коми Сергея Гапликова презентует инвестиционный и экономический потенциал региона на сочинском форуме, который пройдёт 27-28 февраля 2017 года. На площадках форума ожидается подписание соглашения о сотрудничестве с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Меморандума о принципах сотрудничества с Группой компаний «Ренова». Соглашение между Правительством Республики Коми и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предполагает развитие торгово-экономического, научно-технического сотрудничества, в частности, развития энергетической инфраструктуры, диверсификации топливно-энергетического комплекса и промышленного производства; а также развития наукоёмких технологий и производства конкурентоспособной социально значимой продукции. Предметом Меморандума о принципах сотрудничества между Правительством Республики Коми и ЗАО «Группа компаний «Ренова» является установление принципов сотрудничества в целях реализации инвестиционного проекта «Создание тепличного комплекса в Республике Коми» и поддержания стабильного социально-экономического роста, развития производительных сил и повышения качества жизни населения Республики Коми. Напомним, в ходе январского визита делегации компании в Республику Коми была рассмотрена возможность строительства современного тепличного комплекса в Сосногорске и принято решение о создании соответствующей рабочей группы. Реализация инвестиционного проекта предполагает использование мощностей Сосногорской ТЭЦ для снижения теплоэнергозатрат и соответственно повышение рентабельности производства. Кроме того, делегация Республики Коми примет участие в круглых столах, деловых встречах и презентационных площадках по приоритетным для региона темам и направлениям. ***Российский инвестиционный форум - это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Форум проводится при участии Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева. В работе Форума в этом году примут участие около 4000 человек. Сочинский форум традиционно собирает на своей площадке руководителей крупных отечественных и зарубежных компаний, российских губернаторов, представителей деловых и научных кругов. Оператором Российского инвестиционного форума является Фонд «Росконгресс».