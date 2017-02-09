В Москве появилась «Печора», доступная для жителей Республики Коми

Такое название получила гостиница при Представительстве Республики Коми в Москве. Решение о переименовании принято в связи со сменой организационно-правовой формы автономного учреждения, вошедшего с 1 января 2017 года в состав Культурно-делового центра Республики Коми. «Название гостиницы выбрано не случайно. Оно в большей степени отражает принадлежность к республике. Во-первых, это самая крупная река Европейского Севера, настоящий рай для рыбака, в народе её именуют душой Коми. Во-вторых, это одноимённый город, расположенный в северо-восточной части Республики Коми, известный как энергетическая столица Коми. Поэтому наша гостиница - это частичка Республики Коми, где каждый почувствует себя, как дома. «Печора» - это воплощение гостеприимства и домашнего уюта», - дали оценку в Постоянном представительстве Республики Коми при Президенте Российской Федерации. Кроме того, предпринят ряд действий по расширению услуг культурно-делового центра Республики Коми в Москве. На данный момент активно ведётся разработка пакетов иных услуг – в том числе по проведению мероприятий на территории представительства; использованию площадей под выставку художественных работ; предложению по аренде для сторонних организаций. Ведётся активная работа по возобновлению полноценной работы ресторана «Печора».