Глава Республики Коми Сергей Гапликов поддержал инициативы регионального Совета ветеранов

Сегодня Глава Республики Коми встретился с председателем Коми республиканского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Людмилой Жуковой. В ходе общения шла речь о возобновлении работы и обновлении состава Координационного совета по делам ветеранов при Главе Республики Коми, продолжении адресной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны за счёт средств благотворительного фонда «Победа», выпуске Книги памяти Республики Коми, а также сохранении поддержки первичных ветеранских организаций по всей республике. Пресс-служба Главы Республики Коми публикует выдержки из стенограммы рабочей встречи: <…> Сергей Гапликов, Глава Республики Коми - Добрый день Людмила Александровна! В первую очередь хочу ещё раз поздравить вас с избранием председателем республиканского Совета ветеранов. Ваш жизненный опыт и мудрость даёт уверенность в том, что в этом непростом процессе вы сможете предпринять все необходимые действия для активной работы Совета. И, при безусловно нашей активной помощи, с вашим выдержанным и дипломатичным подходом во многих жизненных позициях нам совместно удастся решить многие вопросы, которые касаются старшего поколения, ветеранов и всех тех, кто прошёл тяжёлый жизненный путь и чьи вопросы требуют особого внимания и поддержки. Ваши предложения и идеи, то, что вами будет предлагаться, мы будем детально рассматривать, изучать и искать возможность оказания этой помощи, в том числе, возможно, в виде новых форм. Да, время непростое, но нам надо вместе двигаться вперёд. Людмила Жукова, председатель Коми республиканского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов - Сергей Анатольевич, я бы хотела сказать вам ещё раз огромное спасибо. Республика соскучилась по порядку. И вы пришли как хозяин, с командой, с очень хорошим настроем на работу, с требовательностью, - такой подход мне очень импонирует. И самое главное, что результат от этого уже заметен, и по количеству вливаний в республику в материальном плане, и по наведению порядка, укреплению дисциплины… Сегодня у нас 259 тысяч ветеранов. Конечно, очень мало остаётся участников Великой Отечественной войны - их 296 человек всего. Немного осталось тружеников тыла - 4 тысячи человек, семей погибших ветеранов - полторы тысячи человек, узников фашистских лагерей, блокадники… Опирайтесь на нашу большую силу. У нас 781 первичная ветеранская организация в районах и городах, - это очень большая гвардия активистов. Поэтому я уверена, что мы вместе справимся… Планы у нас очень большие. Во-первых, мы бы очень хотели объединить усилия с Общественной палатой, с обществом инвалидов, - вообще со всеми общественными структурами, чтобы оказывать вам помощь в решении социальных вопросов. И я уже выезжала вместе с Общественной палатой в два района - в Княжпогостский и Усть-Куломский. Мы хотели бы, и уже эта работа начата, по объединению усилий с министерствами, в первую очередь социального блока, - здравоохранения, труда и социальной защиты, - будем вместе выезжать, проводить круглые столы, снимать острые вопросы. Сергей Гапликов, Глава Республики Коми - Людмила Александровна, я хочу вам предложить активно использовать площадку Общественной приёмной Главы [Республики Коми]. Это очень хороший механизм, когда мы будем получать и общественное мнение, и обратную связь… А ваше непосредственное присутствие или ваших представителей, кто будет участвовать в этих встречах, позволит рассказывать и объяснять людям сложные моменты. Покажет, что мы вместе с общественными организациями, ветеранами, всеми неравнодушными людьми хотим изменить состояние, когда, как вы правильно говорите, кто-то остался незамеченным, кто-то остался в тени, кто-то не получил информации, необходимой для дальнейших действий. Я прошу вас использовать все возможные механизмы для ведения этой деятельности. Людмила Жукова, председатель Коми республиканского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов - Мы уже разговаривали с Викторией Александровной [Сидоровой, директором Общественной Приёмной Главы Республики Коми - Прим.], Галиной Викторовной [Киселёвой, Председателем Общественной палаты Республики Коми - Прим.], - наладим тесные отношения и будем работать сообща… Сергей Анатольевич, можно озвучить предложения по решению ряда вопросов? Сергей Гапликов, Глава Республики Коми - Да, конечно. Людмила Жукова, председатель Коми республиканского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов - Первое - это работа Координационного совета по делам ветеранов при Главе Республики Коми. Она ранее была, и результативность была высокая. Просьба возобновить работу этого Координационного совета и обновить его состав. Сергей Гапликов, Глава Республики Коми - Хорошо. Подготовьте предложения, и мы обязательно с вами это сделаем. Людмила Жукова, председатель Коми республиканского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов - Спасибо! Второй вопрос: при Главе Республики Коми был советник по делам ветеранов – и это тоже было ещё одной хорошей практикой. Он помогал в координации действий, легче решались вопросы во взаимодействии с другими ведомствами. Пусть даже не на платной основе. Сергей Гапликов, Глава Республики Коми - Людмила Александровна, а как Вы смотрите на то, чтобы стать этим советником? Потому что мне иногда на самом деле бывает нужен совет. И очень грамотный человек, с вашей жизненной позицией, который не понаслышке знаком с вопросами, которые придётся решать быть может непопулярными методами. Соглашайтесь. Людмила Жукова, председатель Коми республиканского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов - Спасибо! Сергей Гапликов, Глава Республики Коми - Эта вам спасибо. Людмила Жукова, председатель Коми республиканского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов - Третий вопрос. Благотворительный фонд «Победа». Наполняемость была хорошей, помощь оказывалась адресно всем участникам войны. Мы в год юбилея, на 75 лет, пополнили фонд на 9,7 миллиона рублей. Когда-то было 2 миллиона, когда-то 4 миллиона. В прошлом году поменьше – 1 миллион 167 тысяч рублей. Хотелось бы содействия от Вас, как от Главы, по позиции относительно наполняемости фонда «Победы». Раньше была хорошая практика - однодневный заработок, благотворители. Сергей Гапликов, Глава Республики Коми - Давайте посмотрим сначала возможные механизмы, отдельно. И подумаем, какое содействие в решении этого вопроса мы сможем вам оказать. Людмила Жукова, председатель Коми республиканского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов - Спасибо! В республике было выпущено тринадцать томов книги о ветеранах войны «Книга памяти». Свыше 50 тысяч жителей были призваны в армию из нашей республики. Многие из них погибли: кто на поле битвы, кто в госпитале. Замечательная книга – есть и в переплёте, и на электронном носителе. Мы просим продолжить выпуск этой книги. Сергей Гапликов, Глава Республики Коми - Обязательно сделаем. Мы уже работаем над этим. Людмила Жукова, председатель Коми республиканского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов - И ещё одно - в программе «Старшее поколение» по годам до 2018 года были заложены субсидии на поддержку ветеранских организаций - 4,1 миллиона рублей на всю республику. Это и на проведение всевозможных мероприятий, и частичная оплата труда, и различные хозяйственные нужды, в том числе связь. В этом году выделено 2 миллиона, этих средств не хватит. Приведу пример: сегодня у нас председатель районного совета ветеранов, которому подчиняется около 40-50 организаций, получает 3 тысячи рублей в месяц. А работа ведь очень большая. Если урезать бюджет, то его оплата сократится до полутора тысяч рублей. Сергей Гапликов, Глава Республики Коми - Передайте расчёты. Я готов рассмотреть и поддержать Вас. Людмила Жукова, председатель Коми республиканского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов - Мы просим вернуть прежнюю норму - до 4 миллионов рублей для всей республики. Сергей Гапликов, Глава Республики Коми - Согласен. Мы этот вопрос вынесем на рассмотрение на апрельскую сессию. <…>