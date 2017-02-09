Поздравление с Днём работника гражданской авиации

«Уважаемые авиаторы и ветераны отрасли! Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днём работника гражданской авиации! Нашу жизнь уже невозможно представить без гражданской авиации, которая позволяет экономить время, быстро перемещаться из одной точки в другую. Для Республики Коми с ее большой протяженностью, суровыми климатическими условиями, большим числом труднодоступных районов и удаленностью от федеральных центров, гражданская авиация имеет особое значение. Поэтому развитие воздушного транспорта входит в число приоритетных направлений работы Правительства республики. В гражданской авиации нашего региона работают настоящие профессионалы, преданные своему делу люди. Особую благодарность в этот праздник хотим выразить ветеранам отрасли, которые в суровых условиях Севера прокладывали авиамаршруты и своим примером ответственного отношения к делу обеспечили преемственность лучших традиций отечественной авиации. Уважаемые ветераны, по вашим стопам идёт нынешнее поколение авиаторов, с вас берёт пример молодежь, мальчишки и девчонки, которые учатся в авиационных классах и мечтают о небе. В профессиональный праздник желаем всем работникам и ветеранам гражданской авиации крепкого здоровья, личного счастья и благополучия, удачи в делах, уверенности в завтрашнем дне. Пусть небо всегда будет чистым, успешных взлетов и посадок!» Глава Республики Коми, Государственный Совет Республики Коми, Правительство Республики Коми.