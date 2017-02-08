Работы по тушению на полигоне твёрдых бытовых отходов в Воркуте ведутся в усиленном режиме, в том числе в ночное время

Ресурсов для тушения возгорания достаточно – на полигоне в течение суток работают 68 человек и 19 единиц техники. Создан необходимый резерв сил и средств. Основные сложности связаны с низкими температурами окружающего воздуха, а также необходимостью соблюдения дополнительных мер безопасности пожарных - в результате прогорания пластов отходов могут образоваться пустоты. Как доложил Главе Республики Коми Сергею Гапликову Начальник Главного Управления МЧС России по Республике Коми Александр Князев, наблюдается тление полигона на участке площадью около 1500 м². При этом значительная часть очагов находится на глубине до 4 метров. Для ликвидации глубинных источников горения используют специальные пробойные стволы, одновременно ведётся поэтапное вскрытие верхнего слоя полигона, тушение и последующая отсыпка песчано-гравийной смесью. Серьёзную поддержку в тушении оказывают предприятия города. На Воркутинском механическом заводе «Воркутауголь» изготовлено дополнительное оборудование. С учётом сильных морозов всю работающую на месте технику, включая мотопомпы, приходится периодически отогревать. В настоящее время используется естественный водоём недалеко от полигона, а также организован подвоз воды пожарными автоцистернами от ближайшего гидранта. Ежедневно удаётся потушить и отсыпать ПГС от 150 до 250 м². По предварительной оценке, причиной возникновения возгорания стало систематическое нарушение с конца 80-х годов правил складирования твёрдых бытовых отходов. С 2012 года горящая часть полигона не используется. После проведения пожарных работ и при появлении возможности предполагается провести дополнительные мероприятия по обследованию полигона и принятию решений по его консервации.