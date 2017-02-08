В Республике Коми создан прототип Карты науки региона

Действующую модель информационно-коммуникационный ресурса представили сегодня Главе Республики Коми Сергею Гапликову участники рабочей группы по разработке проекта. Карта науки представляет собой портал, на котором предполагается разместить исчерпывающие данные о работающих на территории региона учёных, их исследованиях и разработках, а также возможности создания проектных групп для решения различного рода задач. Карта науки призвана стать одним из базовых мероприятий разрабатываемой Дорожной карты внедрения регионального стандарта научного обеспечения промышленного роста и социального развития Республики Коми. Предусматривается группировка по отраслям науки и по организациям и возможность доступа к информации о научно-инновационной инфраструктуре республики для выполнения разных видов исследований. Отдельный блок будет выделен молодым учёным. «У нас очень квалифицированный состав и докторов наук, и кандидатов, и молодых учёных, чьи знания и разработки интересны с точки зрения практического применения для развития республики, в целом, и отдельных отраслей экономики, более качественного хозяйствования на всех уровнях. И мы хотим эффективно использовать имеющийся потенциал, направляя его на решение важных стратегических задач социально-экономического развития республики. Наши учёные должны стать экспертами при разработке государственных программ, давать свои заключения при продвижении наших инициатив на федеральный уровень. И, конечно, подобные проекты дают возможность самим участникам для их дальнейшего развития как учёных, а значит развития, в целом, науки в Республике Коми, - отметил Глава Республики Коми. - Нужно переходить на этот уровень, задавать новые стандарты развития. Благодарю вас за инициативу создания Карты науки, за активное участие в проекте и за искреннее желание помочь в развитии республики. Мы со своей стороны готовы оказать необходимую поддержку, чтобы практические результаты реализации проекта были как можно быстрее». Глава Республики Коми также поздравил участников совещания и всех представителей научного сообщества с профессиональным праздником – Днём российской науки, отметив, что учёные сыграли огромную роль в промышленном становлении и развитии региона, и пожелав дальнейшей плодотворной работы.