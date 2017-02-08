В Республике Коми в течение двух лет предполагается провести масштабную инвентаризацию всех объектов инфраструктуры и земельных участков

Такое решение было принято на заседании Президиума Правительства Республики Коми, прошедшего под председательством Главы Республики Коми Сергея Гапликова. Министр Республики Коми имущественных и земельных отношений Александр Сажин доложил о текущем состоянии кадастрового учёта земельных участков и мероприятиях по внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости. Так, по состоянию на 1 января 2017 года на государственном кадастровом учёте в Республике Коми состоит 292 тысячи земельных участков, из них около 98 тысяч (34%) имеют сведения о границах и уточнённой площади. Лучше всего ситуация обстоит в Усинске - 73%, Сосногорске - 56%, Сыктывкаре - 49%; наименьшая доля участков с уточнённой площадью находится в Усть-Куломском, Ижемском, Усть-Цилемском районах - 14%, Удорском, Сысольском районах - 13%. Для активизации этой работы подготовлены и реализуются дорожные карты по внедрению целевых моделей «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и «Государственный кадастровый учёт недвижимого имущества». В частности, Администрация Главы Республики Коми совместно с республиканскими органами власти и органами местного самоуправления дорабатывает Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) с целью полного перехода на электронный обмен информацией с Росреестром и Кадастровой палатой, что позволит значительно ускорить процесс инвентаризации. Минстрой Республики Коми совместно с муниципальными образованиями работает над завершением разработки схем территориального планирования в муниципальных образованиях. Министерством экономики совместно с Управлением Росреестра и Кадастровой палатой запланированы мероприятия по повышению качества услуг МФЦ в части постановки объектов недвижимости на кадастровый учёт. Минимущества Республики Коми совместно с органами местного управления, Росреестром и Кадастровой палатой готовится заявка на участие в Федеральной целевой программе «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости». Комплексные кадастровые работы выполняются одновременно в отношении всех земельных участков в кадастровом квартале с неточными и неустановленными границами и земельных участков, занятых объектами общего пользования, образование которых предусмотрено утвержденным проектом межевания территории, а также зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства. Подводя промежуточные итоги работы Глава Республики Коми Сергей Гапликов отметил недостаточные темпы учёта имущества в регионе. Руководитель региона поручил Правительству республики подготовить предложения по ускорению данного процесса, подчеркнув, что основные работы по комплексной инвентаризации должны быть проведены в течении ближайших 2 лет. «Необходимо уже с этого года приступить к сплошной массированной работе по постановке на кадастровый учёт всех объектов недвижимости, в том числе земельных участков частной и долевой собственности, дорог - это один из самых проблемных сегодня вопросов, объектов электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства, - всех объектов инфраструктуры региона. Делайте расчёты, готовьте предложения. Это имущество республики, которое необходимо вовлекать в хозяйственный и инвестиционный оборот для извлечения дополнительной прибыли, в которой остро нуждается сегодня регион», - обозначил задачу перед Президиумом Правительства Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Глава региона также заявил о необходимости введения дополнительного критерия в систему расчёта республиканских субсидий муниципалитетам: объём финансирования муниципальных заявок должен учитывать эффективность работы местных органов власти по разным показателям, в том числе по инвентаризации недвижимого имущества и вовлечению его в хозяйственный оборот.