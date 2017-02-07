Повышение уровня оказания медицинской помощи, развитие отдельных направлений животноводства, создание малых производств и туризм — перспективные векторы развития сотрудничества между Республикой Коми и Израилем

Эти и другие темы обсудили сегодня в Сыктывкаре Глава Республики Коми Сергей Гапликов и Генеральный консул Государства Израиль в Санкт-Петербурге Михаэль Лотем, который находится в республике с деловым визитом. Как подчеркнул Генеральный консул, Республика Коми представляет серьёзный интерес для реализации инвестиционных, инфраструктурных и научных проектов, а также обмена опытом в медицине, в частности онкологии, неонатологии и детской реабилитации. Также М.Лотем отметил интерес деловых кругов Израиля к организации поставки из Республики Коми продуктов пищевой промышленности - оленины, рыбы и продуктов их переработки. Глава Республики Коми Сергей Гапликов поблагодарил Генерального консула за содействие в организации устойчивых деловых связей, отметив, что Республика Коми также заинтересована в налаживании активного взаимодействия с Государством Израиль по различным направлениям экономики и в гуманитарной сфере. В ходе встречи и обсуждения перспектив совместной работы Сергей Гапликов поручил Правительству Республики Коми проработать совместно с представителями деловых кругов Израиля проекты для их возможной реализации на территории республики. Среди наиболее перспективных обозначен проект по созданию современного медицинского центра с использованием передовых достижений в области диагностики и лечения заболеваний. Стороны выразили уверенность в том, что встречи и договорённости в рамках визита Генерального консула придадут новый импульс сотрудничеству Республики Коми и Израиля, а также регулярному обмену информацией и контактами на официальном и деловом уровнях. В программе запланированы рабочие встречи с участием руководителей региональных министерств. В Министерстве промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми состоится презентация инвестиционного потенциала Республики Коми. В графике посещений – объекты АО «Монди СЛПК», Сыктывкарский молочный завод, Республиканская детская клиническая больница, Дом дружбы народов Республики Коми, музей геологии Института геологии Коми научного центра УрО РАН, Национальный музей Республики Коми.