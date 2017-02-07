Глава Республики Коми Сергей Гапликов поздравил Фанузу Кадирову и Лиану Ганееву с победой в составе сборной России на женском хоккейном турнире XVIII Всемирной зимней Универсиады

Студенческая сборная России, в составе которой успешно выступили спортсменки ухтинского хоккейного клуба «Арктик-Университет» Фануза Кадирова и Лиана Ганеева, стала чемпионом XVIII Всемирной зимней Универсиады, уверенно обыграв в финальном матче турнира сборную Канады со счётом 4:1. Зимняя Универсиада проходит в эти дни в городе Алматы Республики Казахстан. «Уважаемые Фануза Фахимовна и Лиана Альбертовна! Сердечно поздравляю Вас с успешным выступлением на Всемирной зимней Универсиаде, которая проходит в эти дни в Алматы! Ваша победа в составе женской студенческой сборной страны - это результат большого труда, воли к победе и хорошей командной игры. Уверен, Вы и дальше будете радовать нас своими спортивными достижениями. Желаю Вам как можно больше результативных выступлений и побед на соревнованиях самого высокого уровня, крепкого здоровья, счастья и благополучия!» - отмечено в поздравительной телеграмме Главы Республики Коми Сергея Гапликова.