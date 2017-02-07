Централизация опорных учреждений здравоохранения Сосногорского района позволит повысить эффективность предоставления медицинских услуг населению

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 2 февраля 2017 года №63, принято решение о присоединении Нижнеодесской и Войвожской районных больниц к Сосногорской центральной районной больнице. При этом все подразделения медучреждений продолжат работать в прежнем режиме: медицинский персонал и коечный фонд полностью сохранены. В рамках структурных преобразований районные больницы будут объединены в одно юридическое лицо. Слияние позволит значительно повысить структурную управляемость лечебной сети на территории муниципалитета и централизовать контроль за всеми отраслевыми показателями деятельности, такими как снижение смертности, проведение диспансеризации, профилактической работы. Централизация опорных учреждений здравоохранения Сосногорского района поддержана и признана целесообразной Общественным советом Минздрава региона. Объединение предполагается завершить в июне 2017 года. Ранее мероприятия по централизации учреждений были проведены в Прилузском, Усть-Вымском, Усть-Куломском и Корткеросском районах республики. Реорганизация позволила повысить эффективность предоставления медицинских услуг и использования ресурсов, вкладываемых в систему здравоохранения, упростить механизм распределения по районным учреждениям медицинского оборудования.