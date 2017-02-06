Стартовал конкурс для муниципальных образований на получение грантов Главы Республики Коми для проведения мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми

Министерство национальной политики Республики Коми приступило сегодня, 6 февраля, к приёму заявок от муниципальных образований городских округов и муниципальных районов на участие в региональном конкурсе. В 2017 году финансирование указанного конкурса из республиканского бюджета Республики Коми составляет 50 миллионов рублей в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия» государственной программы Республики Коми «Развитие культуры и туризма в Республике Коми». В соответствии с правилами конкурса победители будут определены по двум номинациям - среди муниципальных районов и городских округов. Каждый из них получит грант в размере 25 миллионов рублей. При рассмотрении заявок конкурсная комиссия будет учитывать ряд критериев, в числе которых: программа работ по строительству (реконструкции) объектов общественной инфраструктуры на 2017 год; описание опыта работы по организации и проведению на территории муниципального образования культурно-массовых, массовых спортивных и физкультурных мероприятий; перечень и проект программы праздничных мероприятий и работ по строительству (реконструкции) объектов общественной инфраструктуры, предполагаемых к реализации за счёт гранта мероприятий. Форма заявки на участие размещена на официальном сайте Министерства национальной политики Республики Коми. Документы на конкурсный отбор заявок принимаются до 1 марта 2017 года по адресу: 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108, Министерство национальной политики Республики Коми, каб. 309а. ***По возникающим вопросам, касающимся конкурсного отбора заявок, необходимо обращаться к Фроловой Марине Игоревне, главному-специалисту-эксперту отдела анализа и прогнозирования национальных отношений по тел.: 8(8212) 248-833.